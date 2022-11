Reddito fisso: cosa aspettarsi secondo gli esperti di Natixis Investment Managers

Mentre ci avviciniamo al 2023, per avere uno sguardo approfondito alle basi dei mercati del reddito fisso e per scoprire dove potrebbero collocarsi le opportunità e le zone di pericolo, Natixis Investment Managers ha ospitato una tavola rotonda con tre esperti. Un panel di professionisti di lunga esperienza: Elaine Stokes, Portfolio Manager, Co-head of Full Discretion Team, Loomis, Sayles & Company, Adam Abbas, Portfolio Manager, Co-head of Fixed Income, Harris Associates, advisor of Oakmark Funds e Garrett Melson, Portfolio Strategist, member of Investment Committee, Natixis Investment Managers Solutions. Ecco di seguito le loro opinioni su questioni chiave come l'inflazione, le mosse politiche della Fed, i problemi di liquidità, le insolvenze e la geopolitica.

Quali aspettative sulla politica della Fed?

Garrett Melson: È piuttosto chiaro che la Fed sta cercando di avviare un ritmo più lento di aumenti. Dal nostro punto di vista, un downshift non equivale necessariamente a una pausa. E una pausa non equivale necessariamente alla fine del ciclo escursionistico. E questo apre l'idea di tassi più alti per più tempo. Adam Abbas: Non vediamo un alto rischio sistemico accumulato nel sistema come accaduto nel 2008. Penso che Fed utilizzerà il trimestre primaverile per fare una pausa, con i tassi dei Fed Funds al 4,75% o al 5%. Poi osserverà alcuni degli indicatori come i PMI globali (Indice dei gestori degli acquisti) e verificherà come stia reagendo il mercato del lavoro. Elaine Stokes: Ciò che il mercato sconta, secondo me sbagliando, sono i tagli dei tassi nel terzo trimestre del prossimo anno. Penso che sia quello che Powell stava cercando di dire nelle sue osservazioni alla riunione di novembre. Penso che stesse cercando di segnalare che ci vorrà del tempo e che potrebbero accadere alcuni grandi eventi che potrebbero costringerci a rimanere saldi per un periodo di tempo più lungo. Dobbiamo pensare di più alla gestione a lungo termine dell'inflazione, un problema multiciclico, che non scomparirà nel breve.

Quali sono le prospettive economiche?

Abbas: Ci dovrebbe essere una recessione inflazionistica nominale in cui è ancora possibile vedere una crescita del 2% il prossimo anno con un PIL reale compreso tra -1% e -2%. Melson: Lo scenario che intravedo è di una lieve recessione, con l'inflazione che rimane piuttosto elevata ma in decelerazione. Ciò potrebbe supportare un contesto di crescita nominale positivo. Uno scenario favorevole agli utili aziendali, che aiuta a limitare alcuni dei rischi al ribasso per il credito e che supporta gli utili azionari. C'è da essere ottimisti sebbene l'incertezza è da ricercarsi sul dove si possa collocare il tetto massimo della Fed.

La volatilità del mercato sarà la stessa, superiore o inferiore nel 2023?

Stokes: La mancanza di liquidità nei mercati è una delle maggiori cause dell'attuale volatilità. La buona notizia è che stiamo iniziando a ricevere alcune risposte capaci di ridurre le incertezze (percorso della Fed, rielezione del presidente Xi in Cina e risposte europee alla crisi del gas) per poter iniziare a pensare a come investire a lungo termine.

In questa fase avanzata del ciclo, come valutate l'high yield?

Abbas: Ci piacciono le emissioni BB e certe singole B. In generale, gli spread creditizi sono storicamente interessanti e anche la dinamica di questo segmento è interessante. Se le cose si mettono male, ci sono circa 100 punti base (1,00%) di cuscino di protezione.

Quali infine le prospettive per le obbligazioni municipali?

Melson: Penso che abbiano beneficiato molto dall'uscita dalla pandemia ma ora quel divario di valore relativo è completamente compresso. Le condizioni finanziarie più rigorose stanno facendo ampliare un po' gli spread dei bond municipali ad alto rendimento rispetto al segmento di alta qualità. Tuttavia, considerando alcune delle altre opportunità nell'ambito del reddito fisso, non penso che i bond municipali siano in questo momento un'opportunità interessante.

