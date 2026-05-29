Reddito fisso: Candriam si dichiara costruttiva sui Bund a 10 anni

NEUTRALI SU SPAGNA E ITALIA, SOTTOPESO SUL BELGIO

Nel reddito fisso europeo, Jullien conferma una view moderatamente positiva sulla duration in euro attraverso il segmento a 10 anni. “I rendimenti attuali ci fanno preferire un’esposizione sulla duration del Bund piuttosto che sullo spread BTP-Bund e adottiamo un approccio selettivo sugli spread dei Paesi non core. In particolare siamo neutrali su Spagna e Italia e abbiamo una posizione di sottopeso sul Belgio” rivela il manager di Candriam.