Reddito di cittadinanza, via alle domande per fare il navigator

Via alle domande per fare i navigator, figure determinanti della riforma sul reddito di cittadinanza. I moduli per presentare la candidatura possono essere inviati fino all'8 maggio alle ore 12. Sono attese 100mila richieste a fronte dei 3mila posti disponibili. Il compenso previsto è di 30.938 euro annui mentre il contratto scadrà il 30 aprile 2021. I requisiti necessari sono: cittadinanza Ue, laurea in una delle discipline elencate nel bando e non bisogna essere stati mai licenziati da una pubblica amministrazione.