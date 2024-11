Rc auto, la spesa per gli automobilisti è salita di due miliardi in due anni

L'aumento delle tariffe è ingiustificato, secondo l'associazione, che ricorda gli 8 miliardi di euro di profitti delle compagnie assicurative nel 2023 e chiede" un attento monitoraggio, teso ad accertare le cause degli spropositati rincari assicurativi a danno degli utenti". A intervenire sull'argomento anche i periti: le associazioni che li riuniscono hanno scritto a "Mister Prezzi" suggerendo una serie di interventi per la riforma del settore. Per i periti infatti non funzionano i risarcimenti diretti che dovrebbero tornare a essere facoltativi, mentre i certificati di assicurazione dovrebbero essere "portabili" come accade in Francia. Servirebbero poi tra l'altro norme più stringenti per le scatole nere e perizie più trasparenti e accessibili, standard di formazione e certificazione, la revisione del meccanismo di compensazione forfettaria, l'eliminazione delle clausole limitative del risarcimento integrale, riparazioni conformi alle indicazioni della casa madre, uniformità del valore commerciale dei veicoli.