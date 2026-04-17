Rating, Dbrs conferma AAA per l'Unione europea: trend stabile

La "moderata ma resiliente crescita dell'Italia" si trova ad affrontare "venti contrari dagli elevati prezzi dell'energia e dall'aumentata incertezza", afferma Dbrs sottolineando che il risanamento di bilancio continua, ma "il conflitto in Medio Oriente pone dei rischi per il 2026". "La stabilità politica favorisce l'elaborazione" di misure ma "sono necessarie riforme per superare le sfide di lunga data", spiega Dbrs notando come anche se il governo è impegnato a mantenere politiche fiscali prudenti, "affrontare le cause profonde di una crescita delle produttività persistentemente debole, di tendenze demografiche avverse e delle persistenti carenze infrastrutturali richiederà riforme strutturali più incisive e investimenti sostenuti". Dbrs mette poi in evidenza come il sistema bancario resti solido anche se si troverà a operare in un contesto operativo più impegnativo nel breve termine.