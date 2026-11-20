L’attuale contesto geopolitico rende i mercati molto più sensibili agli sviluppi politici e alle ripercussioni dei prezzi dell'energia che fanno pressione sull’inflazione e che hanno contribuito in misura sostanziale agli inattesi rialzi dei tassi attuati da Fed e BCE. A soffrirne, in particolare, il mercato obbligazionario che ha registrato un rialzo dei rendimenti e un ribasso i prezzi dei titoli di Stato e dei corporate bond.