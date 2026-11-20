Raiffeisen CM spiega come posizionarsi tra tensioni geopolitiche e tenuta degli utili
Nell’Outlook sulle diverse asset class, illustrato da Karin Kunrath, Chief investment officer, emerge una ponderazione azionaria neutra e un approccio prudente sui corporate bond, con una preferenza per il segmento investment grade
foto-stretto-di-Hormuz
L’attuale contesto geopolitico rende i mercati molto più sensibili agli sviluppi politici e alle ripercussioni dei prezzi dell'energia che fanno pressione sull’inflazione e che hanno contribuito in misura sostanziale agli inattesi rialzi dei tassi attuati da Fed e BCE. A soffrirne, in particolare, il mercato obbligazionario che ha registrato un rialzo dei rendimenti e un ribasso i prezzi dei titoli di Stato e dei corporate bond.
POSIZIONAMENTO TATTICO NEUTRALE
“La speranza è che il mercato dei capitali, dopo un aumento a breve termine della volatilità, possa tornare a concentrarsi relativamente in fretta sui dati fondamentali, come è avvenuto nella maggior parte dei casi in passato. Il posizionamento tattico, modificato il mese scorso, rimane neutrale alla luce delle attuali condizioni generali” rivela nell’Outlook sulle diverse asset class, Karin Kunrath, Chief investment officer, Raiffeisen Capital Management.
RAFFORZATA LA POSIZIONE SUI GOVERNATIVI FRANCESI
Entrando più nello specifico, la manager segnala all’interno dell’area euro i titoli di Stato francesi, che sono rimasti sotto i riflettori, dopo il significativo ampliamento dei loro premi di rischio rispetto ai Bund tedeschi registrato nei mesi precedenti. “In questo contesto, nella nostra asset allocation obbligazionaria tattica abbiamo rafforzato la posizione sui governativi francesi a scapito di quelli italiani” spiega Kunrath. La quale relativamente alle obbligazioni societarie, coinvolte di recente da sensibili aumenti degli spread creditizi, rivela di mantenere un approccio prudente.
PRIVILEGIATO IL SEGMENTO INVESTMENT GRADE NEL CREDITO
“Continuiamo a privilegiare il segmento investment grade, caratterizzato da rating più elevati, rispetto all’high yield, caratterizzato da rating inferiori. I corporate bond in euro hanno inoltre risentito indirettamente delle turbolenze sul mercato dei titoli di Stato francesi, poiché gli emittenti d’Oltralpe rappresentano la componente più ampia sia nel segmento investment grade che in quello high yield” argomenta la CIO di Raiffeisen Capital Management. Sempre nel reddito fisso Kunrath, pur specificando che nell’ambito dell’asset allocation obbligazionaria tattica non ha alcuna esposizione al debito emergente, fa presente come l’incertezza generale sui mercati obbligazionari abbia nuovamente penalizzato anche questa asset class.
PESO NEUTRALE NELL’AZIONARIO
Passando all’azionario, la manager delinea attualmente, in base agli indicatori di fiducia, un quadro neutro che giustifica, a suo avviso, la conferma della ponderazione neutra di questa asset class nell’ambito dell’asset allocation tattica. Una scelta legata anche al bilanciamento tra il principale fattore di sostegno all’azionario (l’ottimo andamento degli utili aziendali) e la difficoltà di ottenere sorprese positive alla luce delle aspettative notevolmente riviste al rialzo.
NOTA DI MERITO PER I MERCATI AZIONARI DEI PAESI EMERGENTI
Una nota la meritano i mercati azionari dei paesi emergenti. Secondo la CIO di Raiffeisen Capital Management non si può escludere che possano registrare risultati migliori rispetto a quelli dei mercati sviluppati, fortemente trainati dalla brillante performance del settore tecnologico. “Nonostante i solidi rialzi, le valutazioni evidenziano un leggero calo: ciò è dovuto alla forte crescita degli utili, in particolare nell’area asiatica, che domina l’intera regione dei mercati emergenti” puntualizza la manager.
NUOVO LIEVE RIPEGAMENTO DELLE MATERIE PRIME
Infine le materie prime. “Dopo una fase di rafforzamento, sia i metalli preziosi sia i metalli industriali hanno registrato un nuovo lieve ripiegamento. Anche le materie prime energetiche, le cui quotazioni continuano a essere molto volatili, hanno mostrato negli ultimi tempi meno dinamismo risentendo dei risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti” conclude la CIO di Raiffeisen Capital Management. La quale, alla luce di queste considerazioni, rivela di non essere attualmente esposta alle materie prime nell’asset allocation tattica.