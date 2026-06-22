Raiffeisen Capital Management conferma un leggero sovrappeso sull'azionario

UN APPROCCIO CAUTAMENTE OTTIMISTA VERSO LE AZIONI

La prospettiva di crescita degli utili sembra essere la spiegazione principale della solidità dei mercati azionari che hanno registrato un andamento positivo nonostante le forti incertezze legate alla guerra in Iran. Il sentiment, nel breve termine, appare leggermente ottimistico. “Alla luce del sostegno degli utili, manteniamo un approccio cautamente ottimista verso le azioni” sottolinea Kunrath che guarda alla performance relativa positiva dei mercati azionari emergenti rispetto a quelli sviluppati, mentre le loro valutazioni- sia dei mercati in via di sviluppo nel loro complesso che dei singoli paesi - sono più attraenti rispetto a molte altre regioni e lasciano intravedere una crescita (degli utili) più robusta”.