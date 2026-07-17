Ragaini (AIPB) a Financialounge.com: "L'intelligenza artificiale non è bolla, ma rally"

DAL PRIVATE BANKING ALLA SFIDA DELLA LIQUIDITÀ

Nei momenti di volatilità, il private banking accompagna i clienti con equilibrio: contenere l'emotività nei ribassi, cogliere le opportunità e costruire portafogli pensati per durare nel tempo. Infine, il nodo degli oltre 2000 miliardi di euro fermi sui conti correnti degli italiani. "L'inflazione è una tassa subdola che agisce proprio sulla liquidità", avverte Ragaini: la sfida è canalizzare il risparmio verso investimenti produttivi, a beneficio dell'economia e delle famiglie. E la buona notizia è che gli italiani hanno iniziato a muoversi in questa direzione.Clicca qui sotto per vedere l'intervista completa: