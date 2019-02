Quota 100: arrivate 67.738 domande, quasi 50mila sono di uomini

Sono quasi 68mila le domande per quota 100 presentate fino al 25 febbraio, per l'esattezza 67.738: di queste quasi 50mila (49.821) sono state inviate da uomini, le restanti 17.917 da donne. E' quanto risulta dai dati Inps. La stragrande maggioranza delle istanze sono arrivate attraverso i patronati. Per quanto riguarda l'età le persone con meno di 63 anni sono 22.528, 31.540 quelle che hanno tra i 63 e i 65 anni e 13.670 gli ultra 65enni.