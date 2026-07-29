Il Qatar scommette sui diamanti mentre lo stretto di Hormuz strangola il gas

Il 27 luglio l'Autorità delle zone franche del Qatar ha inaugurato il Qatar Diamond Exchange, un mercato regolamentato per comprare, vendere, certificare e custodire diamanti grezzi e lavorati, con sede nella zona franca di Ras Bufontas, vicino all'aeroporto di Doha. La struttura offre una sala contrattazioni, caveau ad alta sicurezza e un calendario di aste che dovrebbe collegare i produttori di Africa e Asia con gli acquirenti di Europa e Golfo. Sulla carta è un progetto ambizioso: il Qatar punta a diventare, nel giro di qualche anno, un polo di riferimento per il commercio di pietre preziose, sul modello di Anversa o della vicina Dubai. Nella pratica, parte da zero.