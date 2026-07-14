Invesco: "Equilibri instabili, tra Hormuz, Fed e inflazione sotto tiro"

La tregua tra Stati Uniti e Iran si è incrinata, e i mercati tornano a fare i conti con la geopolitica. Dopo gli attacchi iraniani a navi commerciali nello Stretto di Hormuz, l'amministrazione americana ha interrotto il cessate il fuoco, con raid su obiettivi militari in Iran e una ritorsione di Teheran contro basi statunitensi nei paesi del Golfo. Una settimana che si annuncia densa anche sul fronte macro, tra il dato sull'inflazione americana e l'avvio delle trimestrali dei grandi gruppi bancari. A leggere questo intreccio di fattori è Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco, secondo cui la risoluzione del conflitto resta "un processo frammentato in cui il confronto si prolunga e fasi di escalation riemergono".