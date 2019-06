IN PIAZZA A ROMA 8 giugno 2019 14:02 Pubblico impiego in piazza, Uil: "Stop a striscione ironico su Salvini-Di Maio" Landini: "Non escludo uno sciopero generale in autunno". Furlan: "Servono risposte subito". Barbagallo: "Siamo pronti a tutto"

Nel giorno in cui i lavoratori del pubblico impiego scendono in piazza, i sindacati chiedono al governo un cambiamento di rotta. "Bisogna invertire la tendenza - dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini - e modificare le politiche sociali, che sono sbagliate. Se il governo vuole cambiare, ha bisogno dei lavoratori. Ad oggi non hanno invertito la tendenza di questi anni". Landini non esclude lo sciopero generale in autunno.

Lo striscione bloccato - La Uil ha protestato per lo stop a uno striscione, che definisce "ironico", raffigurante Luigi Di Maio e Matteo Salvini, preparato in occasione della manifestazione. "Volevamo metterlo al Pincio questa mattina ma ci hanno bloccato dicendoci che era troppo grande - ha chiarito il segretario generale della Uil Fpl Michelangelo Librandi -. Abbiamo poi provato ad aprirlo per strada ma è intervenuta la Digos, spiegandoci che, visto che questo striscione era contro i due vicepremier, non poteva essere utilizzato".

Lo striscione riporta le immagini dei due vicepremier. "Matté, dicono che mettese contro il sindacato porta male" dice di Maio. "Sì Giggino, lo so, infatti mi sto a portà avanti col lavoro", risponde Salvini mentre si fa un selfie con la maglia blu delle Uil Fpl. Il manifesto è stato poi arrotolato davanti allo stand della Uil a piazza del Popolo. "Lo abbiamo portato qui al nostro gazebo, e addirittura mi dicono che ci sono delle persone della Digos che ci piantonano perché non lo dobbiamo aprire", dice ancora Librandi. "Era una striscione solo ironico. Non mi sembra - sottolinea - che ci sia nulla di offensivo. Nello striscione abbiamo ripreso una frase che dice spesso Barbagallo: 'mettersi contro il sindacato porta sfortuna'".

Uil: "Il governo ci ascolti, siamo pronti a tutto" - "O ci ascoltano, o le lotte che faranno con l'Europa le faranno anche con noi - ha dichiarto il segretario dell Uil, Carmelo Barbagallo -. "Lavoriamo per avere un incontro con il governo e avere risposte sulla nostra piattaforma: siamo pronti a tutto e le piazze ci dicono che facciamo bene".

Cisl: "Dal governo tante promesse ma zero fatti" - "La piazza è stracolma. Sarà una bellissima manifestazione - ha detto la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan -. Meno servizi pubblici vuol dire meno servizi alle persone, noi ci opponiamo a tutto questo. Dal governo ancora niente: tante promesse e dichiarazioni ma zero fatti. Per questo oggi migliaia di lavoratori protestano, per cambiare la linea del governo. Siamo già in ritardo, servono risposte pronte".