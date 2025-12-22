Logo Tgcom24
Nuovo record dell'oro, raggiunge i 4.383 dollari l'oncia

22 Dic 2025 - 05:56
© Ansa

© Ansa

Il prezzo dell'oro ha raggiunto oggi i 4.383,76 dollari l'oncia, superando il record di ottobre, in attesa di ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della Fed il prossimo anno. 

