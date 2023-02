Prenotazioni 24 vince il ricorso contro AGCM: annullata la sanzione di 900mila euro

Ad appena un anno dalla sentenza che condannava Prenotazioni 24, il maggior e-commerce di biglietteria marittima d'Italia, al pagamento di una sanzione pari a 900mila euro per le accuse mosse dall'AGCM in merito a presunte pratiche commerciali scorrette, il Tar del Lazio accoglie il ricorso dell'azienda annullando interamente il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Prenotazioni 24, non appena le venne notificata la sanzione, dichiarò immediatamente la ferma intenzione di impugnare la sentenza, ritenendo che AGCM avesse impropriamente valutato le condotte dell'azienda.

Il Tar del Lazio, chiamato a decidere sul merito della questione nel novembre 2021, si è pronunciato in favore di Prenotazioni 24 con sentenza del 17 gennaio 2023 nr 02851. Prenotazioni 24, per tramite del direttore generale Silvia Cioni, dichiara enorme soddisfazione per questa decisione del TAR, che ripristina l'immagine e il buon nome di un'azienda solida che opera con integrità e professionalità da quasi 20 anni nel mercato dei traghetti on line.