Posizionarsi per la volatilità, preferibili i titoli “value” e difensivi
BNY Investments fa il punto dopo le elezioni USA di metà mandato, meno spazio per legislazioni fiscali importanti, gli investimenti in IA possono fronteggiare limiti e veti
Abstract Financial Data Visualization with Digital Stock Market Graphs
Gli investitori in USA devono prepararsi a una riorganizzazione a Washington dopo il voto di metà mandato, valutando gli effetti dei prossimi prevedibili passi in ambito politico. Tra questi le scadenze di bilancio, minori margine di manovra per leggi di ampia portata, negoziati sui finanziamenti e sul tetto al debito, che potrebbero comportare concessioni in cambio di una maggior spesa sociale, limitando l’espansione fiscale e aumentando i rischi shutdown, vale a dire di chiusura temporanea delle attività governative.
OSTACOLI ALLO SVILUPPO DELL’IA
E’ l’indicazione di BNY Investments, secondo cui la regolamentazione degli investimenti in infrastrutture per l’IA potrebbero far nascere ostacoli di veto sulla legislazione federale o sui data center. Il solo Texas detiene circa il 25% della capacità prevista e potrebbe introdurre moratorie, autorizzazioni più rigide e modifiche agli incentivi, ritardando investimenti fondamentali per la crescita. Un fattore che assumerà inoltre maggior rilevanza in vista del 2028.
RIVALUTAZIONE DELLE ASPETTATIVE
Inoltre, il potere di conferma dei governatori della Fed, dei giudici della Corte Suprema e dei membri del gabinetto conferisce ai Democratici un vantaggio, col rischio di controlli, ritardi o posti vacanti, con possibili conseguenze rilevanti per i mercati se venisse ostacolata la riorganizzazione del Consiglio della banca centrale. Storicamente, i mercati azionari hanno rispecchiato uno scenario di volatilità che anticipa le elezioni, mentre dopo si adeguano le posizioni e rivalutano le aspettative.
CONTESTO MACRO IN ESPANSIONE
Ma, rileva BNY, i rischi legati agli investimenti in IA e la situazione dell’Iran rimangono fattori chiave, anche se ora i fondamentali dovrebbero assumere un ruolo sempre più centrale, in un contesto macroeconomico che i modelli di BNY indicano in espansione, in cui la crescita rimane solida nell’orizzonte tattico, ma i rischi aumentano. I dati rimarranno robusti e positivi, ma, data la quantità di buone notizie già scontate dai mercati, potremmo entrare in un periodo di sorprese al rialzo meno frequenti.
RISCHI DA CONCENTRAZIONE E INFLAZIONE
I timori di eccesso di investimenti in IA sono al centro dell’attenzione, e due segnali recenti spiccano. Il primo è un’inflazione superiore alle attese, una curva dei rendimenti appiattita, e tassi a breve aumentati su aspettative di una Fed più restrittiva. Inoltre, i titoli tecnologici hanno subito una correzione, mentre anche la concentrazione rappresenta un rischio: l’S&P 500 vede un ristretto gruppo di mega-cap che genera gran parte dei rendimenti.
POSIZIONARSI SU VALUE E DIFENSIVI
Di qui l’indicazione conclusiva di posizionarsi in vista della volatilità. Secondo BNY, l’esposizione al beta puro rappresenta probabilmente una strategia rischiosa, per cui la preferenza va ai titoli value rispetto ai growth, e ai settori difensivi. È improbabile che le elezioni di metà mandato modifichino la narrativa sull’eccessivo investimento in IA, e le preoccupazioni potrebbero determinare una rotazione azionaria, come nelle recenti ondate di vendite sui tecnologici.