RISCHI DA CONCENTRAZIONE E INFLAZIONE

I timori di eccesso di investimenti in IA sono al centro dell’attenzione, e due segnali recenti spiccano. Il primo è un’inflazione superiore alle attese, una curva dei rendimenti appiattita, e tassi a breve aumentati su aspettative di una Fed più restrittiva. Inoltre, i titoli tecnologici hanno subito una correzione, mentre anche la concentrazione rappresenta un rischio: l’S&P 500 vede un ristretto gruppo di mega-cap che genera gran parte dei rendimenti.