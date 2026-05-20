Plenisfer Investments vede i mercati sospesi tra due forze contrapposte: inflazione e IA
Secondo i gestori di Plenisfer, potrebbe non essere ancora prezzato uno scenario stagflattivo più persistente, con tassi a lungo termine verso il 5% che mettono in discussione l’equilibrio tra costo del capitale e valutazioni azionarie
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Gli investitori stanno attraversando una fase molto diversa rispetto a quella a cui si erano abituati nell’ultimo decennio, con i mercati finanziari continuamente sospesi tra due forze opposte: il boom dell’intelligenza artificiale e il ritorno delle pressioni inflazionistiche. Il primo, spinto dagli ingenti investimenti tecnologici, sostiene l’azionario globale, mentre le tensioni geopolitiche e la crisi in Iran alimentano le aspettative inflazionistiche con il rischio che i tassi restino elevati più a lungo del previsto
DUE FORZE CONTRAPPOSTE
Lo fa notare Giordano Lombardo, Founder, CEO e Co-CIO di Plenisfer Investments, che, nel corso della nuova puntata del podcast PleniVoice | La voce degli Esperti, ha sottolineato come si tratti di due forze contrapposte: il trend dell’intelligenza artificiale, che rimane strutturalmente deflazionistico, e i prezzi dell’energia in accelerazione che, a cascata, rafforzano i timori inflazionistici.
PLENISFER, UN NUOVO PARADIGMA
Nel frattempo, come invece tiene a segnalare Mauro Ratto, Co-Founder e CIO di Plenisfer Investments, sembra emergere “un nuovo paradigma”: proprio mentre il carovita torna a rappresentare un fattore di instabilità, i driver tradizionali della crescita globale si stanno progressivamente indebolendo. Una conferma, in questo senso, l’hanno fornita i tassi di interesse. Se a inizio anno il consenso di mercato era focalizzato sui tagli della Federal Reserve, oggi ci si interroga sulla possibilità che le banche centrali possano addirittura annunciare un rialzo dei tassi.
TASSI, CONTESTO COMPLESSO PER IL REDDITO FISSO
“In Europa le aspettative di taglio dei tassi sono state ridotte drasticamente, soprattutto sulla parte a due anni della curva” ricorda Ratto, sottolineando come tale contesto risulti complesso per il reddito fisso, mentre i mercati azionari continuano a essere sostenuti da pochi temi molto concentrati, in particolare tecnologia e IA.
TRASCURATO UNO SCENARIO STAGFLATTIVO PERSISTENTE
Secondo i gestori di Plenisfer, il vero rischio è che potrebbe non essere ancora prezzato dai mercati uno scenario stagflattivo più persistente, con tassi a lungo termine verso il 5% capaci di mettere in discussione l’equilibrio tra costo del capitale e valutazioni azionarie, introducendo un limite strutturale al rialzo dei listini. Una eventualità che, almeno per ora, non sembra preoccupare i mercati, con lo S&P 500 che ha recuperato i massimi rapidamente dopo le tensioni geopolitiche delle ultime settimane.
IL RUOLO DEL DOLLARO STATUNITENSE
Le riflessioni non riguardano soltanto i temi legati ai tassi ma anche il ruolo del dollaro e dei cambiamenti negli equilibri valutari globali. E’ vero, ammettono Lombardo e Ratto, che le economie emergenti stanno progressivamente diversificando le riserve così come è in atto una ricerca di fonti alternative di performance. Tuttavia, sebbene queste dinamiche tendano lentamente ad erodere la forza strutturale della valuta americana, non sembra essere in discussione il ruolo centrale del biglietto verde nel sistema finanziario globale.
TORNANO CENTRALI DIVERSIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVA
“Per tutte queste considerazioni tornano centrali diversificazione e gestione attiva, non solo nell’ambito obbligazionario e valutario, ma anche nella ricerca di opportunità meno affollate, dai mercati emergenti alle small e mid cap europee” argomentano i due manager di Plenisfer Investments, secondo i quali l’evoluzione del quadro geopolitico farà la differenza. Una de-escalation anche parziale di uno dei conflitti in corso potrebbe rapidamente riaccendere il sentiment risk-on ma, al momento, considerarlo lo scenario base, potrebbe essere una scommessa sempre più complessa.