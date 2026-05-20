Plenisfer Investments vede i mercati sospesi tra due forze contrapposte: inflazione e IA

TORNANO CENTRALI DIVERSIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVA

“Per tutte queste considerazioni tornano centrali diversificazione e gestione attiva, non solo nell’ambito obbligazionario e valutario, ma anche nella ricerca di opportunità meno affollate, dai mercati emergenti alle small e mid cap europee” argomentano i due manager di Plenisfer Investments, secondo i quali l’evoluzione del quadro geopolitico farà la differenza. Una de-escalation anche parziale di uno dei conflitti in corso potrebbe rapidamente riaccendere il sentiment risk-on ma, al momento, considerarlo lo scenario base, potrebbe essere una scommessa sempre più complessa.