Plenisfer Investments SGR: “La diversificazione valutaria torna a essere una componente strategica”

IL CAMBIAMENTO NELL’AMBITO DEI PAESI EMERGENTI

E’ vero che le recenti tensioni legate al conflitto in Iran e ai rischi sullo Stretto di Hormuz hanno riportato temporaneamente il biglietto verde al centro dei flussi difensivi internazionali, ma si è trattato di un rafforzamento solo moderato e volatile. Il tutto senza trascurare i cambiamento più importante, quello nell’ambito dei mercati emergenti, il cui sviluppo è stato in passato incentrato sul dollaro. Paesi con alta crescita potenziale ma scarso risparmio interno, erano costretti a finanziarsi all'estero emettendo debito in dollari. Oggi molti Paesi in via di sviluppo hanno una base di risparmio domestico più solida, mercati finanziari più maturi e investitori locali in grado di assorbire emissioni obbligazionarie in valuta locale. Il risultato è una riduzione progressiva del debito denominato in dollari.