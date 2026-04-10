Pirelli, nuovo Golden Power del governo: solo tre consiglieri ai cinesi

Il governo italiano ha emanato il nuovo decreto Golden Power su Pirelli. A quanto si apprende, il provvedimento è stato adottato nel Consiglio dei Ministri tenutosi nella giornata di giovedì 9 aprile e mira a tutelare nuovamente le tecnologie di cui dispone la società, in particolare il Cyber Tyre. Per limitarne l'influenza, al socio cinese CNRC viene imposta la presentazione di una lista per il rinnovo del Cda - composto di 15 membri in totale - limitata a tre amministratori, di cui due indipendenti, e senza la possibilità di rivestire cariche apicali quali presidente o amministratore delegato.