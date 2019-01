Pil, Visco: "La stima allo 0,6% è la mediana più bassa"

Per quanto riguarda il Pil italiano "i rischi verso il basso sono superiori rispetto a quelli verso l'alto ed effettivamente lo 0,6% che abbiamo in realtà è la 'moda', come si dice in statistica, di una distribuzione di probabilità asimmetrica verso il basso, la mediana più bassa". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, parlando delle stime di crescita dell'Italia.