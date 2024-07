Pil, l'economia italiana nel secondo trimestre cresce dello 0,2%

L'economia italiana nel secondo trimestre 2024, secondo la stima preliminare dell'Istat corretta per il calendario, è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, quando aveva registrato un +0,3%. Il secondo trimestre del 2024 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al precedente. Secondo l'Istat, la crescita dello 0,2% dell'economia italiana nel secondo trimestre 2024 "rappresenta il quarto risultato positivo consecutivo dopo la lieve flessione del secondo trimestre 2023". In termini tendenziali nel secondo trimestre il Pil è aumentato dello 0,9%. L'attuale stima, sottolinea l'Istat, "è dovuta alla crescita del settore terziario" che ha dato un contributo positivo alla crescita del Pil, mentre industria e agricoltura, silvicoltura e pesca hanno dato contributi negativi.