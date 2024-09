Pier Silvio Berlusconi: "Mediaset continua a investire e anche a crescere"

Mediaset continua a crescere e ad andare benissimo. Parola di Pier Silvio Berlusconi, Ceo di MFE: in un'intervista al Tg5, l'amministratore delegato sottolinea come quello dell'azienda sia "un caso abbastanza unico". Nonostante il lavoro in un settore veramente molto complicato, quello dei media, e la concorrenza delle multinazionali, "Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo un'importante presenza in Germania, ma tutto parte dall'Italia. Durante le varie crisi il mercato della pubblicità è passato da 10 miliardi di euro a 6 miliardi, una perdita del 40%. Ora, buona parte di questi investimenti sono stati recuperati, ma c'è tantissima concorrenza, anche da parte del web. Nonostante questo, noi siamo riusciti a continuare a investire e anche a crescere", sottolinea Berlusconi. Ecco il contenuto dell'intervista.