Pictet Asset Management spiega perché le azioni possono continuare a salire

PRIVILEGIATI TECNOLOGIA E FINANZIARI

“In questo contesto” spiegano gli esperti di Pictet AM “privilegiamo i settori e le regioni meglio posizionati per generare questi utili. Oltre ai titoli tecnologici, anche quelli finanziari offrono utili interessanti e sono ben posizionati per beneficiare di una solida crescita economica e di un aumento dei tassi d'interesse. Siamo invece neutrali sulle utility. Questo avviene dopo il recente rialzo dei rendimenti obbligazionari e la possibilità di aumenti dei tassi di interesse perché meno interessanti nel ruolo di proxy obbligazionario e meno affidabili nei dividendi. Rimaniamo sottopesati nei settori dei beni di consumo. Questo considerando che la crescita economica è trainata principalmente dagli investimenti societari e governativi piuttosto che dalla spesa delle famiglie”.