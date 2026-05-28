Pictet AM privilegia l’azionario Usa e sovrappesa anche i mercati emergenti

Nonostante la fragilità dei colloqui di USA-Iran, caro petrolio e timori di stagflazione, ci sono due fattori che inducono all’ottimismo sull’azionario: liquidità privata abbondante e utili solidi, in particolare in settori economicamente sensibili come l'industria e in regioni con prospettive di crescita più solide, come USA e i Mercati Emergenti. Inoltre, i principali indici sono dominati dai settori dei servizi, indicando che è improbabile che l'aumento dei prezzi energetici abbia impatto immediato sugli utili. Soprattutto le azioni USA sono interessanti, sostenute da forti utili, ampia liquidità e boom degli investimenti industriali e in IA.