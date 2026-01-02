Piazza Affari sui massimi dal 2000

Dopo un avvio incerto, i listini europei hanno imboccato la strada dei rialzi nella prima seduta del 2026. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib sale dello 0,7% e tocca nuovi massimi dal 2000. Da segnalare l’ottimo inizio dell’indice Ftse 100 di Londra, che nel corso della mattinata ha toccato quota diecimila punti per la prima volta nella sua storia per poi ritracciare leggermente.