Piazza Affari chiude negativa: Ftse Mib -0,61%

Chiusura in rosso per Piazza Affari, peggior Borsa in Europa. L'indice principale Ftse Mib ha perso lo 0,61% a 20.573 punti. Deboli i principali indici del Vecchio Continente, su cui continuano a pesare le tensioni Usa-Cina: Parigi ha ceduto lo 0,12%, Francoforte ha guadagnato lo 0,17%, Londra lo 0,07%. Chiusura stabile per lo spread a 272 punti. Tra le blue chip maglia nera a Tenaris (-3,14%), seguita da Ferragamo (-2,81%) e Telecom (-2,69%).