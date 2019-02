Piazza Affari chiude in ribasso: Ftse Mib a -0,78%

Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,78% a 19.576 punti. Tra i peggiori Ubi Banca scesa del 4%, male anche Banco Bpm (-3,4%). Bene anche Fca (+1,02% a 15,07 euro) che ha riportato le vendite negli Stati Uniti in crescita del 2% a 136.082 veicoli rispetto alle vendite di 132.803 veicoli del mese di gennaio 2018.