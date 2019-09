Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna l'1,58%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari guadagna l'1,58% a 21.737,80 punti. Bene anche il Ftse All Share, che chiude a +1,55% a 23.617. E lo spread tra Btp e Bund continua la sua discesa, raggiungendo quota 147 punti base con il rendimento del decennale allo 0,83%.