Piazza Affari chiude in calo: Ftse Mib a -0,35%

La Borsa di Milano ha chiuso in calo, con il Ftse Mib a -0,35% a 21.322 punti e il Ftse All Share a -0,58% a quota 23.130. I mercati hanno infatti reagito negativamente alle crescenti tensioni politiche tra Pd e M5s per la formazione del nuovo governo. Sotto pressione in particolare Bpm e Ubi Banca, che cedono intorno al 3%.