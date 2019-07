Piazza Affari apre in territorio positivo: primo Ftse Mib a +0,19%

Apertura in positivo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,19% a 21.997 punti. Cala per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale si porta a quota 194 punti base, allontanandosi dai picchi di lunedì a 200 punti. Il rendimento del decennale italiano è pari all'1,58%.