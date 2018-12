Piazza Affari apre in rialzo (+0,91%) dopo intesa Ue, spread in calo

La Borsa di Milano apre in rialzo con l'intesa tra il governo italiano e l'Ue sulla manovra finanziaria. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,91% a 18.813 punti. Apertura in netto invece per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 259 contro i 269 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale scende al 2,84%.