Piazza Affari apre in positivo: primo Ftse Mib guadagna lo 0,19%

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni con un guadagno dello 0,19% a 19.138,27 punti. Lo spread Btp Bund è in calo in avvio di giornata a 294 punti contro i 296 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,32%.