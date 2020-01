Piazza Affari apre in positivo: primo Ftse Mib +0,12%

Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,12% a 23.874,69 punti.. Lo spread fra Btp e Bund apre in rialzo a 168 punti con un rendimento all'1,437%. A pesare le tensioni nella maggioranza con le attese dimissioni di Luigi Di Maio da leader del M5S e le prossime tornate elettorali in Emilia Romagna e Calabria.