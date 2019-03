Piazza Affari apre in flessione: l'indice Ftse Mib cede lo 0,14%

Apertura in calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice principale Ftse Mib cede lo 0,14% attestandosi a quota 21.165 punti. Aprono piatti gli altri principali listini europei, sui quali pesano le incertezze sulla crescita economica globale. Francoforte segna +0,03% e Parigi -0,04%, mentre è in controtendenza Londra (+0,19%).