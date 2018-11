Piazza Affari apre in deciso rialzo: indice Ftse Mib su dello 0,97%

Apertura in deciso rialzo per la Borsa di Milano. In scia alla corsa dei listini asiatici e alle speranze di un accordo che ponga fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina, a Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,97%, a 19.371 punti. Un avvio in linea con quello dei principali listini europei: Francoforte guadagna l'1,46%, Londra lo 0,96%, Parigi l'1,49%. In calo lo spread Btp-Bund, che scende a 292 punti base.