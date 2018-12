Piazza Affari apre in calo: Ftse Mib -1,02% a 19.130 punti

Apertura in netto calo per la Borsa di Milano. All'inizio delle contrattazioni l'indice Ftse Mib cede l'1,02% a 19.130 punti. Sulla stessa lughezza d'onda anche gli altri principali listini europei, dove pesa l'"effetto Huawei". L'arresto del Cfo dell'azienda cinese in Canada ha infatti trascinato al ribasso i mercati asiatici e si riflette anche sui listini del Vecchio continente: Francoforte -1,28%, Parigi e Madrid -1% e Londra -0,85%.