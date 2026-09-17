“Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”, due tappe del forum che unisce impresa e finanza

IL SECONDO PASSO PORTA IN PIAZZA AFFARI A MILANO

Se il primo appuntamento sarà soprattutto l'occasione per portare il confronto nel cuore del tessuto produttivo piacentino, il 16 ottobre il confronto si sposterà a Milano, in Piazza Affari a Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana, portando il dialogo direttamente nel cuore dell'ecosistema finanziario. Tra i temi al centro del secondo appuntamento ci saranno la quotazione in Borsa, i vantaggi e gli eventuali svantaggi dell'accesso al mercato, le operazioni di M&A e il private equity. Insomma, tutte le opzioni a disposizione delle imprese grazie al mondo del mercato e della finanza per crescere in maniera sana. Non si tratta semplicemente di collegare una provincia produttiva con una grande città finanziaria, ma di creare un circuito nel quale le esigenze di un'impresa possano incontrare competenze e capitali in grado di sostenerne il percorso di sviluppo. Piacenza e Milano sono già unite da una direttrice fatta di imprese, lavoratori, investimenti, infrastrutture e relazioni commerciali. Il progetto “Piacenza-Milano, la rotta dell'economia” punta a rendere più intenso anche il collegamento tra chi produce valore e chi dispone degli strumenti per finanziarlo. Questo il proposito che ha spinto Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza ad aprire questo nuovo spazio di collaborazione e scambio di idee.