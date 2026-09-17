“Piacenza-Milano, la rotta dell’economia”, due tappe del forum che unisce impresa e finanza
Il 2 ottobre a Piacenza al Teatro Le Rotative e il 16 ottobre a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, i due appuntamenti della nuova iniziativa promossa da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza
New---Template-copertina-Homepage---1920X1080
Due città, due tavoli, un'unica agenda: favorire la crescita delle imprese attraverso una connessione più stretta tra economia reale e finanza. È questa la direttrice di “Piacenza-Milano, la rotta dell'economia”, la nuova iniziativa ideata da Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza, che il prossimo ottobre porterà a confronto due territori diversi ma strettamente connessi.
PRIMO APPUNTAMENTO A PIACENZA
Il primo appuntamento è in programma il 2 ottobre al Teatro Le Rotative di Piacenza, dove imprenditori, manager, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori economici e finanziari si confronteranno sui temi che accompagnano oggi le aziende nei loro percorsi di sviluppo. Il secondo appuntamento sarà invece il 16 ottobre a Milano, nella sede di Borsa Italiana in Piazza Affari. La scelta di costruire il progetto lungo l'asse Piacenza-Milano non è casuale. Da una parte c'è un territorio caratterizzato da un tessuto industriale e imprenditoriale diversificato, con aziende che ogni giorno affrontano sfide dettate da competitività, innovazione e crescita. Dall'altra c'è Milano, principale polo finanziario italiano, dove si concentrano competenze, capitali, investitori e strumenti destinati a sostenere le diverse fasi dello sviluppo delle imprese.
DALL'ECONOMIA REALE AL CAPITALE
Il primo incontro, in programma a Piacenza il 2 ottobre, affronterà temi come l’accesso al credito, gli strumenti finanziari a sostegno della crescita, il rapporto con il sistema bancario, la continuità aziendale e il passaggio generazionale. Prospettive di vitale importanza per le aziende, spesso limitate nella crescita dalla mancanza di canali alternativi e complementari ai prestiti bancari. In questo senso, la rotta Piacenza-Milano diventa una metafora ma anche un percorso concreto di sviluppo per il tessuto economico grazie a un confronto che favorisce il dialogo tra istituzioni, imprese e finanza. I nomi degli ospiti del 2 ottobre riflettono questo obiettivo. Il confronto vedrà la partecipazione, tra gli altri, del ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi. Al tavolo ci saranno inoltre Elisa Tatano, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Piacenza, Marco Elefanti, docente di Economia aziendale all'Università Cattolica, Antonio Gobbi, founder & managing director di Gobbi & Associati, Emanuele Vizzini, general manager di Allianz Investors SGR.
IL SECONDO PASSO PORTA IN PIAZZA AFFARI A MILANO
Se il primo appuntamento sarà soprattutto l'occasione per portare il confronto nel cuore del tessuto produttivo piacentino, il 16 ottobre il confronto si sposterà a Milano, in Piazza Affari a Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana, portando il dialogo direttamente nel cuore dell'ecosistema finanziario. Tra i temi al centro del secondo appuntamento ci saranno la quotazione in Borsa, i vantaggi e gli eventuali svantaggi dell'accesso al mercato, le operazioni di M&A e il private equity. Insomma, tutte le opzioni a disposizione delle imprese grazie al mondo del mercato e della finanza per crescere in maniera sana. Non si tratta semplicemente di collegare una provincia produttiva con una grande città finanziaria, ma di creare un circuito nel quale le esigenze di un'impresa possano incontrare competenze e capitali in grado di sostenerne il percorso di sviluppo. Piacenza e Milano sono già unite da una direttrice fatta di imprese, lavoratori, investimenti, infrastrutture e relazioni commerciali. Il progetto “Piacenza-Milano, la rotta dell'economia” punta a rendere più intenso anche il collegamento tra chi produce valore e chi dispone degli strumenti per finanziarlo. Questo il proposito che ha spinto Gruppo Libertà, Financialounge.com e Confindustria Piacenza ad aprire questo nuovo spazio di collaborazione e scambio di idee.