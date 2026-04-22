PGIM: "Tensioni USA-Iran, mercati senza scenari positivi"

Non esistono scenari realmente favorevoli per l’economia globale nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Anche nell’ipotesi meno critica, le conseguenze del conflitto sono destinate a lasciare cicatrici profonde e durature su crescita, inflazione e mercati finanziari. È quanto emerge dall’analisi di Daleep Singh, Vice Chair e Chief Global Economist, e Guillermo Felices, Global Investment Strategist Fixed Income di PGIM, che evidenziano come il rischio geopolitico sia ormai un elemento strutturale dello scenario macro.