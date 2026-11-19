COMPETIZIONE SUL MERCATO CON IL DEBITO GOVERNATIVO

Il problema è che le aziende che finanziano lo sviluppo dell'IA, che richiede investimenti sostanziali, si trovano a competere con gli ingenti debiti che i governi devono rifinanziare, intensificando la competizione per i capitali. “Prevediamo che i tassi di interesse delle banche centrali rimarranno elevati più a lungo, riflettendo un tasso di interesse neutrale più alto previsto. Tuttavia, una crescita e utili più robusti possono coesistere con costi di finanziamento più elevati, e un contesto di tassi più alti si riflette sempre più nei prezzi di mercato” argomentano gli esperti di BlackRock che, alla luce degli attuali rendimenti, per la prima volta dal 2020, stanno adottando una visione più costruttiva sul rischio di duration. “Siamo passati a una posizione neutrale sulle obbligazioni governative dei mercati sviluppati e abbiamo rafforzato il nostro sovrappeso in obbligazioni indicizzate all'inflazione, che offrono rendimenti interessanti e protezione contro i rischi di inflazione legati ai vincoli di offerta” puntualizzano i manager della casa d’investimento.