Perché BlackRock guarda oltre la fase di sviluppo dell’Intelligenza Artificiale
I rischi a breve termine suggeriscono una certa cautela tattica, ma, per il momento, l’ottimismo sugli utili generati dall’IA prevale sull’impatto dei tassi di interesse più elevati
BLACKROCK
Le recenti significative oscillazioni dei titoli tecnologici riflettono una crescente incertezza sull’evoluzione dello sviluppo dell’IA e sulle sue implicazioni per gli utili aziendali. Preoccupazioni legate anche agli impatti degli ingenti investimenti delle big tech USA sui flussi di cassa. “Il mese scorso abbiamo ridotto tatticamente l’esposizione alle azioni statunitensi, ma la nostra convinzione a lungo termine rimane solida, basata sul costante miglioramento delle capacità dell’IA e sulla sua progressiva adozione. Le nostre più recenti proiezioni sui mercati dei capitali confermano il sovrappeso strategico sulle azioni USA con un orizzonte temporale di cinque anni o più” fanno sapere gli esperti di BlackRock nell’ultimo Weekly Market Commentary dedicato al mercato e ai temi di investimento, intitolato: “AI: looking beyond the buildout”.
LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI STATUNITENSI
Per quanto riguarda la valutazione delle azioni statunitensi, utilizzando il rapporto prezzo/utili corretto per il ciclo economico (CAPE) di Shiller risulterebbero vicine ai massimi toccati durante la bolla delle dot-com. Il rapporto prezzo/utili (P/E) a 12 mesi dell’indice S&P 500 appare meno estremo rispetto agli standard storici, ma solo perché gli investitori si aspettano una forte crescita degli utili, peraltro tutta da accertare. “L’incertezza principale riguarda l’evoluzione dello sviluppo dell’IA in relazione alla domanda e all’adozione effettiva. Una riduzione dei costi di calcolo potrebbe comprimere i profitti dei fornitori, mentre eventuali colli di bottiglia potrebbero rallentare l’adozione dell’IA. Entrambi i fattori potrebbero generare pressioni nel breve periodo, ma, a nostro avviso, non compromettono necessariamente le opportunità a lungo termine” spiegano i manager di BlackRock.
FOCUS SUI SETTORI SANATARIO, IT, TECH E FINANZIARIO
La cui convinzione strategica non presuppone che le aziende attualmente vincenti rimarranno tali. Al contrario, il loro scenario di partenza prevede esplicitamente un calo delle valutazioni, senza tuttavia ipotizzare una crescita esponenziale permanente. Ciononostante, il miglioramento delle capacità dell'IA potrebbe favorire una maggiore adozione, incrementando la produttività, i margini di profitto e gli utili nel tempo. “Riteniamo che vi siano particolari opportunità nei settori sanitario, IT, tecnologico e finanziario statunitensi, dove solide prospettive di utili a lungo termine contribuiscono a sostenere il nostro sovrappeso strategico sulle azioni statunitensi, un fattore chiave del nostro più ampio sovrappeso azionario nei mercati sviluppati” riferiscono i professionisti di BlackRock.
COMPETIZIONE SUL MERCATO CON IL DEBITO GOVERNATIVO
Il problema è che le aziende che finanziano lo sviluppo dell'IA, che richiede investimenti sostanziali, si trovano a competere con gli ingenti debiti che i governi devono rifinanziare, intensificando la competizione per i capitali. “Prevediamo che i tassi di interesse delle banche centrali rimarranno elevati più a lungo, riflettendo un tasso di interesse neutrale più alto previsto. Tuttavia, una crescita e utili più robusti possono coesistere con costi di finanziamento più elevati, e un contesto di tassi più alti si riflette sempre più nei prezzi di mercato” argomentano gli esperti di BlackRock che, alla luce degli attuali rendimenti, per la prima volta dal 2020, stanno adottando una visione più costruttiva sul rischio di duration. “Siamo passati a una posizione neutrale sulle obbligazioni governative dei mercati sviluppati e abbiamo rafforzato il nostro sovrappeso in obbligazioni indicizzate all'inflazione, che offrono rendimenti interessanti e protezione contro i rischi di inflazione legati ai vincoli di offerta” puntualizzano i manager della casa d’investimento.
UN APPROCCIO DI PORTAFOGLIO GLOBALE
Tuttavia, aggiungono, le obbligazioni governative non sono più gli strumenti di diversificazione come un tempo. Le persistenti pressioni inflazionistiche limitano la capacità delle banche centrali di tagliare i tassi e spingere al ribasso i rendimenti obbligazionari, riducendo il margine di crescita dei prezzi delle obbligazioni. “Questo è anche il motivo per cui preferiamo costruire portafogli in modo granulare attorno a specifiche esposizioni e convinzioni piuttosto che in base alle etichette delle classi di attivi, riflettendo un più ampio cambiamento del settore verso un approccio di portafoglio globale” concludono i professionisti di BlackRock.