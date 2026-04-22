Perché BlackRock considera l'Intelligenza Artificiale una mega forza potenziata
Gli investimenti per lo sviluppo dell’IA sta aumentando da livelli già storici e supporta il sovrappeso della casa d’investimento sui titoli azionari statunitensi ed emergenti
intelligenza artificiale
I negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente hanno spinto i titoli azionari a nuovi massimi storici. Un rally guidato dal settore tecnologico rendendo sempre più evidente la crescente forza del tema dell'IA. “Cresce la nostra convinzione nella trasformazione dell'IA perché osserviamo ampi aumenti dei ricavi e spese in conto capitale, che erano già su livelli storici, mentre le valutazioni del settore tecnologico statunitense sono tornate in linea con il mercato complessivo. Ciò rafforza il nostro sovrappeso e la nostra preferenza per l’equity USA per le opportunità tematiche legate all'IA” spiegano gli esperti di BlackRock nell’ultimo Weekly Market Commentary, sul mercato e sui temi di investimento dal titolo: “A supercharged AI mega force”.
MIGLIORAMENTO GENERALE DEI FATTORI TRAINANTI IL TEMA DELL’IA
Si sta intatti delineando un miglioramento generale dei fattori trainanti del tema dell'IA, sia in termini di investimenti che di ricavi, dopo un notevole calo delle valutazioni. “Come indicato nel nostro Global Outlook 2026 avevamo già previsto la più rapida espansione degli investimenti della storia. Ma da allora le aspettative del consenso si sono ulteriormente incrementate, con le stime delle mega-cap tecnologiche "hyperscaler" per il periodo 2026-2030 in crescita di oltre il 25% da ottobre” argomentano i manager di BlackRock. Inoltre, aggiungono, stiamo assistendo a una rapida crescita dei ricavi per alcuni sviluppatori di modelli di IA. Il tutto mentre le valutazioni del settore tecnologico statunitense risultano ora in linea con quelle del più ampio S&P 500, nonostante le aspettative sugli utili del settore tecnologico siano aumentate notevolmente come si è notato la scorsa settimana.
TRE POTENZIALI VINCOLI ALLO SVILUPPO DELL’IA
Nell’Outlook 2026 BlackRock ha identificato tre potenziali vincoli allo sviluppo dell'IA: energia, politica e finanziamenti. Il vincolo energetico è in primo piano e sta iniziando a creare problemi, ma sono emersi alcuni miglioramenti. Secondo la raccolta di stime di aziende produttrici di apparecchiature e i dati climatici di Sightline condotta da BlackRock, le soluzioni di generazione di energia “Behind the meter”, che producono energia senza connessione alla rete, che contribuiscono ad evitare potenziali ritardi dovuti al collegamento alla rete e che possono limitare l'impatto sui prezzi locali dell'elettricità, sono destinate a passare dall'essere una fonte marginale ad alimentare circa il 25-30% dei nuovi data center statunitensi nei prossimi anni.
STATI UNITI E CINA MENO PENALIZZATI DI EUROPA E ASIA
Tuttavia le interruzioni di approvvigionamento dovute al conflitto in Medio Oriente hanno causato un forte aumento dei prezzi del gas naturale, una fonte chiave per alimentare i data center per l'IA. E’ però vero che mentre l'Europa e le principali economie asiatiche risentono maggiormente delle interruzioni, gli Stati Uniti sono esportatori netti con prezzi molto più bassi. “Riteniamo che questa peculiarità, combinata con le soluzioni di generazione di energia “Behind the meter”, dia agli Stati Uniti un vantaggio nell'IA. Anche la Cina risulta meno colpita grazie al mix energetico diversificato e alla sua leadership nel nucleare e nelle energie rinnovabili” specificano i professionisti di BlackRock.
IN AUMENTO IL SENTIMENTO ANTI-DATA CENTER PER L’IA
Nel frattempo, sul fronte politico statunitense il sentimento anti-data center per l'IA è in aumento e sta creando pressioni che potrebbero limitare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La legislatura del Maine ha approvato un divieto temporaneo sulla costruzione di nuovi data center di grandi dimensioni a almeno altri 12 stati stanno valutando questa possibilità. Una dinamica il cui impatto è da analizzare in vista delle elezioni statunitensi previste per la fine dell'anno.
FOCUS SUI FINANZIAMENTI OBBLIGAZIONARI
Infine, ma non meno rilevante, il finanziamento dello sviluppo dell'IA tramite emissioni di bond. “Il collocamento di obbligazioni da parte degli hyperscaler è stata ingente ma riteniamo che questo indebitamento sia necessario per superare l'ostacolo tra investimenti iniziali e ricavi successivi, e pensiamo che finora sia positivo. Le prossime quotazioni in borsa di importanti sviluppatori e operatori di modelli di IA metteranno alla prova questo finanziamento sui mercati azionari. La rapida crescita dei ricavi di alcuni sviluppatori di modelli dovrebbe essere di supporto, come ad esempio Anthropic, produttore del modello Claude, che ha triplicato i ricavi, superando i 30 miliardi di dollari a fine 2025. La profondità dei mercati dei capitali statunitensi rappresenta un ulteriore vantaggio nella trasformazione digitale basata sull'IA” concludono gli esperti di BlackRock.