Perché BlackRock considera l'Intelligenza Artificiale una mega forza potenziata

TRE POTENZIALI VINCOLI ALLO SVILUPPO DELL’IA

Nell’Outlook 2026 BlackRock ha identificato tre potenziali vincoli allo sviluppo dell'IA: energia, politica e finanziamenti. Il vincolo energetico è in primo piano e sta iniziando a creare problemi, ma sono emersi alcuni miglioramenti. Secondo la raccolta di stime di aziende produttrici di apparecchiature e i dati climatici di Sightline condotta da BlackRock, le soluzioni di generazione di energia “Behind the meter”, che producono energia senza connessione alla rete, che contribuiscono ad evitare potenziali ritardi dovuti al collegamento alla rete e che possono limitare l'impatto sui prezzi locali dell'elettricità, sono destinate a passare dall'essere una fonte marginale ad alimentare circa il 25-30% dei nuovi data center statunitensi nei prossimi anni.