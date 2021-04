Pasqua "blindata", Coldiretti: 1,4 miliardi per imbandire tavola festa

ufficio-stampa

Gli italiani hanno speso circa 1,4 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua rimanendo nelle proprie case in quasi 9 casi su 10 (88%), mentre solo un 10% ha approfittato delle deroghe per uscire dalle mura domestiche nei limiti previsti. E' questo il bilancio stimato da Coldiretti/Ixe' dal quale emerge che la cucina e la tavola si classificano come il principale svago degli italiani nella Pasqua "rossa e blindata".