Partenza col botto anche a Wall Street per le azioni del gruppo Stellantis: +11%

Le premesse del pre-market sono state rispettate e Stellantis si è subito portata intorno ai 17 dollari per azione nel debutto a Wall Street, con un rialzo dell'11% segnato nei primi minuti di contrattazione, subito dopo la tradizionale campanella di apertura suonata da John Elkann e Carlos Tavares . Anche negli Usa, quindi, il titolo si è allineato al prezzo attuale dei listini europei partendo con forti rialzi dopo il giorno di chiusura di Wall Street di ieri per il Martin Luther King Day.

ESORDIO BRILLANTE A MILANO E PARIGI

Lunedì Stellantis ha fatto il suo esordio sui listini di Milano e Parigi. A Piazza Affari il titolo del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa (Peugeot) è partito subito fortissimo con un rialzo del 7,57% nella prima giornata di contrattazioni, seguito un altro guadagno intorno ai 4,5 punti percentuali nella giornata di oggi quando mancano poche ore alla chiusura.

SETTORE AUTO IN DIFFICOLTÀ

Le sfide per Stellantis sono molte, a partire dalla contrazione del mercato automobilistico registrata a livello globale. Secondo i dati Acea (l'associazione europea dei costruttori) nel 2020 in Europa le auto immatricolate sono state il 23,7% in meno rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, soffermandosi sui due paesi d'origine di Fca e Psa, l'Italia ha chiuso con un calo del 27,8% mentre la Francia ha registrato un -25,5%. Stellantis, va ricordato, è potenzialmente il quarto più grande produttore di auto al mondo e impiega circa 400mila persone.

LE SFIDE PER TAVARES

Proprio Fca e Psa hanno fatto registrate i crolli più importanti nell'anno appena terminato, con la prima a -25% e la seconda addirittura a -29%, anche se a dicembre entrambi i gruppi hanno mostrato un recupero. Il compito dell'amministratore delegato Carlos Tavares, insomma, non sarà semplice. E il primo banco di prova potrebbe essere l'incontro in programma il 20 gennaio con i sindacati, in attesa del nuovo piano strategico Ma per il momento il mercato sembra dare credito alla nascita di Stellantis, come dimostra l'andamento del titolo nei primi giorni di quotazione.

GLI ANALISTI

Al momento gli analisti di UBS hanno assegnato un “buy” al titolo Stellantis e target price a 21 euro (oggi il titolo è a 14 euro per azione) convinti soprattutto dalla grande esperienza del management e dalle possibili sinergie. Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, bisognerà invece attendere l'applicazione delle strategie prima che il mercato possa dare un prezzo più alto al titolo anche se attualmente il titolo Stellantis appare sottovaluto su tutti i parametri.

Contenuto a cura di Financialounge.com