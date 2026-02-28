Paramount annuncia l'acquisto di Warner Bros

La mega fusione tra Paramount e Warner vale 110 miliardi di dollari. "Il nostro tentativo di acquistare Warner Bros. Discovery è stato guidato da un obiettivo chiaro: onorare l'eredità di due aziende iconiche, accelerando al contempo la nostra visione di un'azienda di media e intrattenimento di nuova generazione", ha dichiarato David Ellison, presidente e ceo di Paramount. L'entità risultante dalla fusione includerà Cnn, Hbo e Nickelodeon, oltre ad alcuni dei franchise di maggior valore di Hollywood, tra cui Harry Potter, Il Trono di Spade, Mission Impossible e SpongeBob SquarePants.