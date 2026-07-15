Outlook secondo semestre, per AllianzGI la chiamata è sull’azionario europeo

SHOCK ENERGETICI MENO IMPATTANTI

Tuttavia, l’esperto sottolinea che l’economia mondiale continua a dimostrare una grande capacità di assorbire gli shock. A cominciare da quello energetico, meno destabilizzante rispetto al passato perché la crescita del Pil Usa è meno dipendente dall’impiego del petrolio, a differenza di quanto accade in Europa, dove infatti la guerra in Medio Oriente ha avuto ripercussioni più ampie. Secondo Corsello, i rischi attuali per l’economia globale sono di tipo stagflattivo, perché le attese di AllianzGI sull’inflazione sono superiori rispetto al consensus e quelle sulla crescita sono inferiori.