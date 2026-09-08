Opportunità nel mercato obbligazionario col rialzo dei rendimenti
Secondo Swisscanto torna interessante il punto d’ingresso e nei suoi portafogli globali sostituisce parte dell’esposizione alle emissioni IA con bond subordinati in altri settori
Millennial and Gen Z new investing using Ai finanace interact with an AI data finance assistant on a tablet, showcasing the integration of artificial intelligence in financial management.
I rendimenti obbligazionari sono saliti non solo in Usa ma anche in Eurozona, indicando un movimento non determinato solo da preoccupazioni sul debito pubblico ma anche da inflazione persistente e crescita robusta, sostenuta da forti investimenti. Quanto a lungo potrà durare resta incerto, ma se il boom dell’IA dovesse rallentare i bond potrebbero tornare a svolgere il tradizionale ruolo di diversificazione, offrendo maggior protezione dai ribassi.
PORTARE VALORE AGGIUNTO AI PORTAFOGLI
E’ l’indicazione di Swisscanto/Zkb, secondo cui sul mercato obbligazionario si stanno aprendo opportunità proprio alla luce del recente rialzo dei rendimenti, che già oggi possono essere considerati un punto di ingresso interessante, soprattutto in termini reali. L’allocazione obbligazionaria deve portare valore aggiunto al portafoglio, titoli di Stato e corporate bond contribuiscono in modi diversi.
SEGMENTI INTERESSANTI NELLE EMISSIONI CORPORATE
I primi offrono diversificazione rispetto all’esposizione all’IA presente spesso nei portafogli azionari e possono attenuare l’impatto di eventuali battute d’arresto dell’IA stessa o della crescita economica, offrendo rendimenti reali interessanti. Nelle obbligazioni corporate, Swisscanto vede invece due segmenti particolarmente adatti al contesto, spiegando che le emissioni degli hyperscaler possono aver contribuito alla generale risalita dei rendimenti, ma aumenta anche la concentrazione dell’esposizione all’IA.
IN PARTICOLARE SUBORDINATI DI BANCHE EUROPEE
Per cui, nei suoi portafogli corporate globali, sostituisce quindi parte dell’esposizione all’IA con obbligazioni subordinate di altri settori, in particolare corporate hybrid e CoCo emessi da banche europee, che offrono rendimenti più elevati senza aumentare l’esposizione diretta all’IA, mentre una duration generalmente più breve rappresenta un vantaggio in un contesto di elevata volatilità dei tassi e incertezza.