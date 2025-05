OpenAI rimarrà sotto il controllo di una organizzazione no-profit

OpenAI, società produttrice di ChatGpt, rimarrà sotto il controllo di una organizzazione non a scopo di lucro. Lo ha fatto sapere l'amministratore delegato della società Sam Altman in una lettera ai dipendenti, spiegando che OpenAI "non è una società normale, e non lo sarà mai". L'organizzazione no-profit ha già una divisione a scopo di lucro, ma questa verrà trasformata in una società di pubblica utilità che dovrà tenere conto sia degli interessi degli azionisti che della mission.