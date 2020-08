Oggi nuova asta Btp per 8,25 miliardi

Il cambio di rotta della Fed sull'inflazione ieri ha sostenuto Wall Street (+0,57%) ma non i listini europei che anche oggi segnano ribassi, dopo un tentativo di risalite nelle primissime battute. Milano, in avvio di contrattazioni, segna -0,31%, Francoforte -0,47%, Madrid -0,21%, Parigi -0,53% e Londra -0,24%. Chiude in deciso rosso la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei a -1,4%, dopo le notizie sulle dimissioni del premier Abe, per motivi di salute.

IN GIAPPONE POSSIBILI DIMISSIONI PREMIER

Il premier giapponese, Shinzo Abe, in carica dal 2012, sarebbe pronto alle dimissioni a causa di problemi di salute. La notizia ha pesantemente rallentato la Borsa di Tokyo che era arrivata a cedere fino al 2,6%, per poi limitare le perdite in chiusura (-1,4%). Il primo ministro nei giorni scorsi è stato più volte in ospedale: resta grande incertezza sul futuro politico anche perché ad oggi non c'è un successore designato, in caso di rinuncia di Abe.

WALL STREET POSITIVA DOPO LA FED

Chiude in verde la Borsa di New York, con il Dow Jones in crescita di 160,15 punti (+0,57%), a 28.492,07; lo S&P 500 ha raggiunto il nuovo record di 3.500 punti, chiudendo in rialzo di 5,82 punti (+0,17%), mentre il Nasdaq ha invece chiuso in calo (-0,34%). A spingere i listini americani le parole di Jerome Powell, presidente della Fed, che ha rassicurato che la politica resterà accomodante e che l'inflazione potrà superare la soglia del 2%.

GERMANIA, CALA LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI

Dopo diversi mesi di crescita, il sentiment dei consumatori tedeschi dovrebbe nuovamente peggiorare, sui timori di nuove misure restrittive. Secondo quanto riportato dal barometro del GfK, l'indicatore dovrebbe segnare -1,8 punti a settembre, in calo di 1,6 punti rispetto ad agosto, con un ulteriore -0,2 punti di perdita e peggio delle attese (-0,5).

OGGI IN PROGRAMMA ASTA BTP

Dopo i 3 miliardi di Ctz al 2020 di mercoledì e i 7 miliardi di Bot a sei mesi di ieri, oggi il Tesoro mette in asta Btp a cinque anni per un importo tra 4 e 4,5 miliardi, a 10 anni tra 2 e 2,5 miliardi, oltre a Ctz al 2023 fino a 1,25 miliardi. In totale l'asta odierna riguarda 8,25 miliardi di titoli di Stato. Il dollaro perde terreno rispetto alle principali valute (l'euro passa a 1,1867 dollari), dopo la mossa di ieri della Fed, mentre recupera terreno lo yen. Salgono anche le quotazioni dell'oro (+0,8%), a 1.949 dollari l'oncia. Il prezzo del petrolio poco mosso, con il Wti a 42,98 dollari e il Brent a 45,09 dollari al barile. Lo spread apre la giornata in lieve risalita a 150 punti base.

Contenuto a cura di Financialounge.com