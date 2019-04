Ocse: "Il reddito di cittadinanza è un rischio, abrogare quota 100"

L'Ocse avvisa l'Italia sui possibili pericoli del reddito di cittadinanza. "Rischia di incoraggiare l'occupazione informale e di creare trappole di povertà", si legge nel Rapporto economico sul nostro Paese. L'organizzazione internazionale mette in guardia anche su quota 100: "L'abbassamento dell'età pensionabile rallenterà la crescita e, se non applicata in modo equo, aumenterà diseguaglianza intergenerazionale e debito pubblico", conclude.

Sul reddito l'Organizzazione internazionale dà alcuni suggerimenti al governo che dovrebbe "attuare un programma pluriennale per rinnovare i centri per l'impiego basato sull'applicazione di standard di servizio essenziali e investimenti più cospicui in sistemi informatici, strumenti di profilazione e risorse umane". L'Ocse invita l'Italia a "garantire la capacità di amministrare il reddito di cittadinanza sfruttando e rafforzando, ove necessario, i servizi di assistenza sociale dei comuni e creando una stretta collaborazione tra questi ultimi e centri per l'impiego".



Nel Rapporto economico sull'Italia, osserva anche che per la crescita bisogna incentivare la riduzione del "cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito" e spiengere "la partecipazione del secondo coniuge alla vita attiva attraverso la diminuzione dei contributi sociali a carico del datore di lavoro e mediante riforme fiscali e previdenziali, mantenendo però la progressività del sistema d'imposizione".