Obbligazioni, Wellington Management vede più volatilità a causa dell'AI e della crisi in Iran

WELLINGTON: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAMBIA GLI EQUILIBRI

Accanto ai rischi geopolitici, l’intelligenza artificiale continua a rappresentare il principale motore di trasformazione economica. Gli investimenti in infrastrutture digitali, data center ed energia stanno sostenendo la domanda di finanziamenti e aumentando le emissioni obbligazionarie, soprattutto negli Stati Uniti. Lo studio stima che entro il 2030 la capacità globale dei data center potrebbe raggiungere 331 GW, con investimenti cumulati pari a circa 18 trilioni di dollari. Questo ciclo di spesa sta favorendo settori come tecnologia, utility e infrastrutture energetiche. Allo stesso tempo cresce la selettività del mercato. Le aziende con modelli di business meno solidi o troppo esposti ai cambiamenti tecnologici stanno subendo pressioni maggiori. Il comparto software SaaS, ad esempio, è tra quelli che stanno vivendo una revisione delle valutazioni a causa della rapida evoluzione dell’IA generativa.