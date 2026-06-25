Obbligazioni: navigare la complessità con approccio attivo e indipendenza
Pictet AM in un commento di Linda Raggi, sottolinea che le discrepanze tra i mercati e la volatilità possono offrire ai portafogli a reddito fisso gestiti attivamente buone opportunità
rendimenti obbligazionari
Incertezza e volatilità sono diventate le caratteristiche dell'economia globale e dei mercati, con la guerra in Iran che non sembra vicina alla fine, e i prezzi del petrolio che restano alti, come la minaccia di stagflazione. C’è poco spazio di manovra per banche centrali e governi, e l'unica certezza rimarrà la volatilità. LA guerra è solo una componente di un quadro più ampio e allarmante, con le preoccupazioni sul rally legato all'IA e sul debito privato. Il tutto ostacola i portafogli a reddito fisso basati sui benchmark globali nel fornire stabilità e reddito chiesti dagli investitori, ma può essere d'aiuto una strategia priva di vincoli, proattiva su un'ampia gamma di posizioni ma anche flessibile.
I MERCATI HANNO IGNORATO LA COMPLESSITA’ DELLA SITUAZIONE
Sono le indicazioni di Linda Raggi, Head of Macro and Multi Sector Fixed Income di Pictet Asset Management, secondo cui finora i mercati hanno ignorato la complessità della situazione concentrandosi sulla minaccia inflazionistica, scontando una politica monetaria più restrittiva e aprendo la strada alla volatilità. Le economie esportatrici di petrolio possono beneficiarne, mentre quelle che potrebbero trovarsi in difficoltà possono contare sul dei. In Europa la Germania può intervenire con stimoli maggiori rispetto a Italia, Spagna o Regno Unito, mentre in USA è probabile che il costo della guerra attirerà i fondi destinati ad altre aree, e altri Paesi potrebbero essere indotti ad aumentare la spesa per la difesa.
OPPORTUNITA’ DALLE DICRESPANZE
In questa incertezza, sottolinea l’esperta di Pictet AM, le discrepanze possono offrire ai portafogli a reddito fisso gestiti attivamente opportunità di investimento di valore relativo, non disponibili alle strategie basate sui benchmark. Pictet Asset Management adotta un approccio più dinamico, che ritenuto più adeguato ad affrontare shock improvvisi, partendo da un “foglio bianco” più che da un riferimento basato su un indice rigido.
ASSUMERE IL RISCHIO DOVE PUO’ SERVIRE
L’obiettivo è decidere allocazioni che consentono di assumere un rischio di duration, spread e valuta dove può servire al meglio il portafoglio, indirizzando il capitale verso i titoli con la valutazione più interessante, evitando selettivamente le obbligazioni o i settori in base all'evoluzione del mercato, con forte focus sulla gestione del rischio e sulla liquidità. In un contesto in cui le certezze macro vengono meno le correlazioni tradizionali si indeboliscono, Pictet continua a ritenere che un approccio attivo, flessibile e realmente indipendente rappresenti la via più efficace per navigare la complessità dei mercati obbligazionari.