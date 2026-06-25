Obbligazioni: navigare la complessità con approccio attivo e indipendenza

Incertezza e volatilità sono diventate le caratteristiche dell'economia globale e dei mercati, con la guerra in Iran che non sembra vicina alla fine, e i prezzi del petrolio che restano alti, come la minaccia di stagflazione. C’è poco spazio di manovra per banche centrali e governi, e l'unica certezza rimarrà la volatilità. LA guerra è solo una componente di un quadro più ampio e allarmante, con le preoccupazioni sul rally legato all'IA e sul debito privato. Il tutto ostacola i portafogli a reddito fisso basati sui benchmark globali nel fornire stabilità e reddito chiesti dagli investitori, ma può essere d'aiuto una strategia priva di vincoli, proattiva su un'ampia gamma di posizioni ma anche flessibile.