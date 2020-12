Nozze di lusso tra Louis Vuitton e Tiffany

Dopo una lunga litigata, Lmvh e Tiffany si dicono finalmente “Sì”. Gli azionisti del celebre brand di gioielli hanno dato il via libera all'acquisizione da parte del gruppo di proprietà di Bernard Arnault per 131,5 dollari per azione, pari a una cifra totale di 15,96 miliardi di dollari. Un matrimonio che stava per sfociare subito in divorzio, nonostante non fosse stato ancora celebrato.

CLIMA DI INCERTEZZA

Il clima di incertezza che ha caratterizzato tutto il 2020 ha sicuramente contribuito alle tensioni che si sono create tra i due marchi. A settembre l'operazione sembrava sfumata definitivamente, dopo che Lmvh si era dichiarata impossibilitata a completare l'acquisizione. Il brand francese aveva spiegato che Tiffany aveva chiesto il differimento del closing dal 24 novembre al 31 dicembre e che il board aveva deciso di tenere fede invece ai termini originali dell'accordo.

LA CAUSA LEGALE

Lmvh aveva anche citato una lettera ricevuta dal ministro degli Esteri francese che chiedeva di rimandare l'acquisizione oltre il 6 gennaio 2021, a fronte delle minacce da parte degli Stati Uniti di una tassazione sui beni d'oltralpe. In tutta risposta, Tiffany aveva intentato una causa legale contro la multinazionale di Arnault per la mancata acquisizione. Alla fine la situazione si è sbloccata rinegoziando l'accordo iniziale, che prevedeva l'acquisto delle azioni del marchio statunitense a un valore di 135 dollari l'una.

I BRANDI DI LMVH

Lvmh arricchisce così la collezione di brand di sua proprietà, che comprende marchi dell'alta moda, come Dior, Bulgari e Fendi, di orologi, come Tag Heur, e di liquori, come Moet & Chandon, Veuve Clicquot ed Hennessy. Ora grazie all'acquisizione di Tiffany il marchio del lusso francese diventa leader anche nel settore dei gioielli.

Contenuto a cura di Financialounge.com